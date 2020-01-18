График ⟩ Смотрите, как менялись показатели продаж смартфонов

С того года мировые продажи смартфонов выросли на сотни миллионов в год. После того, как продажи смартфонов в 2016 году составили около 1,5 миллиарда долларов в год, рост прекратился. И хотя производство смартфонов в прошлом году увеличилось, продажи конечным потребителям снизились.

В 2016 году 28 процентов населения мира владели смартфоном, а глобальное проникновение, согласно прогнозам, вырастет до 37 процентов в этом году. Уровень проникновения смартфонов на рынки Западной Европы и Северной Америки вырастет до 60,5 процента по сравнению с 22,7 процента в Западной Европе и 29,3 процента в Северной Америке в 2011 году.