Видео ⟩ Во Франции протестующие пытались прорваться в театр, где находился Макрон

По словам очевидцев, перед театром собрались десятки людей, выкрикивая лозунги против пенсионной реформы, сообщает телеканал BFMTV. На место оперативно прибыла большая группа сотрудников полицейского спецназа CRS. Блогеры оценили число собравшихся в 100-200 человек.

Sortie du Président Emmanuel Macron du théâtre des Bouffes du Nord (Paris, 10eme) sous tension.



Charge policière pour la sortie du cortège présidentielle sous les sifflets de manifestants contre la réforme des retraites. pic.twitter.com/lZBfsVc8oU — Remy Buisine (@RemyBuisine) 17 января 2020 г.

Images tournées quelques minutes avant la charge policière qui a permis l’exfiltration du Président de la République. #Macron #BouffesduNord pic.twitter.com/eMQ8xauz7J — Hugo Coignard (@Hugopresse) 17 января 2020 г.

Emmanuel Macron est au théâtre des Bouffes du Nord ce soir à Paris. Des manifestants se sont rassemblés devant l’entrée. Les CRS arrivent. #macron #bouffesdunord pic.twitter.com/qKsClYc36g — Hugo Coignard (@Hugopresse) 17 января 2020 г.

Как пишет Le Figaro, манифестанты пытались прорваться в театр, скандируя, что готовы протестовать до тех пор, пока закон о повышении пенсионного возраста не будет отозван. Макрон во время попытки штурма театра несколько минут находился "в укрытии", а затем вернулся, чтобы досмотреть спектакль.

Полиция задержала одного человека - журналиста и активиста, который снял видео из зала, на котором якобы запечатлен Макрон. Около 22 часов полиция образовала коридор, позволяя автомобилю, в котором предположительно находились Макрон с супругой, отъехать от театра. В окружении президента заявили, что чета не перестанет посещать театры после инцидента. Президент "продолжит защищать свободу выражения мнений и творчества художников, которым угрожает политическое насилие", сообщил источник BFMTV.

Всеобщая забастовка против пенсионной реформы продолжается во Франции 45-й день, с 5 декабря. На фоне протестов верховный комиссар страны по вопросам подготовки пенсионной реформы Жан-Поль Дельвуа подал в отставку, а президент Франции отказался от положенной ему пожизненной пенсии.

На прошлой неделе премьер-министр Франции Эдуар Филипп обратился к профсоюзам с письмом, в котором заявил о готовности временно исключить из плана пенсионной реформы пункт о повышении возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.