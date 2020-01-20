Галерея ⟩ В Тарту Партия реформ прекратила сотрудничество с центристами

«В сложившейся ситуации, когда Центристская партия не едина в вопросах того, как разрешить существующие внутри партии противоречия, трудно представить, как Центристская партия могла бы участвовать в управлении городом Тарту», - сказал мэр Клаас.

По его словам, продолжать работать в создавшихся условиях не в интересах Тарту. «Приоритет Партии реформ - заниматься важными для города вопросами, а не разрешением внутренних конфликтов партнеров по коалиции. Раньше в городском собрании Тарту у нас было хорошее сотрудничество с Центристской партией, но способ ведения дел Центристской партии в последнее время изменился», - отметил Клаас.

«Для Тарту, чтобы в коалиции городского собрания была рабочая, открытая и доверительная атмосфера. Если это не так, работа, проделанная в интересах Тарту, может пострадать, и я как мэр не могу этого допустить», - сказал он.

Мэр города Урмас Клаас сообщил, что во вторник начинаются официальные коалиционные переговоры с Социал-демократической партией, у которой в горсобрании Тарту восемь мест.