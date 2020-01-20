Галерея ⟩ В Тарту Партия реформ прекратила сотрудничество с центристами

В понедельник вечером в тартуской ратуше было проведено два важных собраниях, в результате которых мэр города и член Партии реформ Урмас Коаас сообщил, что союз его партии с Центристской партией, которая борется с внутренним кризисом, окончен. Начинаются переговоры о формировании власти с социал-демократами, передает Tartu Postimees.
«В сложившейся ситуации, когда Центристская партия не едина в вопросах того, как разрешить существующие внутри партии противоречия, трудно представить, как Центристская партия могла бы участвовать в управлении городом Тарту», - сказал мэр Клаас.
По его словам, продолжать работать в создавшихся условиях не в интересах Тарту. «Приоритет Партии реформ - заниматься важными для города вопросами, а не разрешением внутренних конфликтов партнеров по коалиции. Раньше в городском собрании Тарту у нас было хорошее сотрудничество с Центристской партией, но способ ведения дел Центристской партии в последнее время изменился», - отметил Клаас.
«Для Тарту, чтобы в коалиции городского собрания была рабочая, открытая и доверительная атмосфера. Если это не так, работа, проделанная в интересах Тарту, может пострадать, и я как мэр не могу этого допустить», - сказал он.
Мэр города Урмас Клаас сообщил, что во вторник начинаются официальные коалиционные переговоры с Социал-демократической партией, у которой в горсобрании Тарту восемь мест.
По данным ERR, предложение занять пост вице-мэра поступит членам Социал-демократической партии Меэлису Лухту и Геа Кангиласки. Председателем горсобрания может стать Леммит Каплински.