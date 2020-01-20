Инвесторы обвиняют эстонскую краудфандинговую платформу в мошенничестве

12 января Kuetzal OÜ разослал инвесторам письмо, в котором сообщалось, что начинается ликвидация и новые проекты приниматься не будут. «В течение последних недель репутации предприятия был нанесен ущерб, и руководство Kuetzal не видит возможности восстановить деятельность», - написано в письме. Предприятие добавляет, что банки SEB и Papaya заморозили их счета, согласно правилам препятствования отмыванию денег.

В эстонские СМИ написал инвестор, который, как и другие, не получил вложенные деньги. «Мы пытались получить ответы от предприятия, но сделать этого не удалось. Я один из многих, ходатайствовавших о возврате денег в соответствии с правилами обратной покупки, это означает, с потерей в 10 процентов. Получил от фирмы ответ, что мой процесс обратной покупки доведен до конца, мои операции на платформе были изменены. Пытался снять свои деньги, но, конечно, не получил ни цента», - рассказал он.

О схемах в основанном в 2018 году Kuetzal уже долгое время писали разные блоги. Например, на платформе якобы собрал 730 000 евро производитель игр TotalGames, хотя сам производитель ничего об этом не знает. Руководитель TotalGames Владислав Смирнов сказал, что они действительно консультировались с Kuetzal, однако договор не был заключен. Он подтвердил, что они не получили от краудфандинговой платформы денег на финансирование своих проектов.

В эстонский Департамент защиты прав потребителей и технического надзора к настоящему моменту в связи с Kuetzal обращались в пяти случаях, в том числе потерявший деньги инвестор. Пресс-секретарь прокуратуры Каарель Каллас также подтвердил, что в отношении предприятия возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозрение в преступлении в данный момент никому не предъявлено.

Владелица Kuetzal OÜ и единственный член правления - родившаяся в 1990 году Виктория Горчак, однако инвесторы подозревают, что за предприятием стоит признанный виновным в отмывании денег в 2012 году Андрей Коробейко, предприятие зарегистрировано на его находящуюся в Мустамяэ квартиру. Сам Коробейко утверждает, что никак не связан с Kuetzal.

На вопрос, почему предприятие зарегистрировано на его квартиру, Коробейко не ответил. «Я не могу давать никаких комментариев, потому что этим занимаются полиция и прокуратура. Я еще раз повторяю, что не желаю это комментировать. Во-первых, я никак не связан с Kuetzal. Во-вторых, этим занимаются полиция, прокуратура и следователи. Если они что-то обнаружат, тогда. Предприятие можно зарегистрировать на любой адрес», - сказал он.

Также Коробейко сообщил, что несколько месяцев назад взял у предприятия в кредит 46 000 евро на три года. «Никто с меня обязательства не снял. У меня есть реквизиты и договор, по которым я должен выплачивать деньги», - сказал он. Коробейко добавил, что никто не аннулировал его договор и он не знает, что случилось с банковским счетом Kuetzal. «Я могу показать доказательства для каждой копейки, которую я выплатил по этому кредиту. У меня есть все счета и договоры», - подчеркнул он.

«Полиция может дать вам всю информацию. Это большой шок для меня, я также хочу понять, что происходит. Видите ли, везде в СМИ говорится, что за этим стою я», - сказал Коробейков.

Postimees не получил конкретного ответа относительно того, связан ли Коробейков с нынешним членом правления и владельцем Kuetzal Викторией Горчак. «Я больше не отвечаю на ваши вопросы, потому что полиция занимается этим. Если полиция согласна, они дадут вам комментарии», - сказал он.