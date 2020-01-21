The Guardian ⟩ Новым главарем ИГ стал один из ее основателей, за голову которого США дают пять миллионов долларов

Издание называет Амира Абдель Рахмана одним из лидеров ИГ, близким к прежнему главе группировки Абу Бакру аль-Багдади, который в конце октября был ликвидирован в ходе спецоперации США в провинции Идлиб. Госдепартамент называет его уроженцем Ирака, радикальным проповедником и одним из заместителей аль-Багдади. За информацию, которая позволит поймать его самого или других ближайших сподвижников аль-Багдади власти США предлагали вознаграждение в размере до $5 млн, передает NEWSru.

Как пишет британское издание, бывший и нынешний главари ИГ еще в 2004 году познакомились в американском лагере Кэмп-Букка в Ираке, где оба были заключенными. Амир Абдель Рахман был одним из основателей группировки, участвовал в создании ее идеологии и планировании ряда операций. По данным газеты, именно он подвел основания под уничтожение езидов на севере Ирака и христиан на территории Ниневийской равнины.

После того, как в ИГ подтвердили гибель аль-Багдади, представители террористов заявили, что новым главарем группировки стал некто Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. По данным The Guardian, это лишь псевдоним, который ничего не говорит ни высокопоставленным членам ИГ, ни экспертам западных спецслужб.

Согласно информации издания, Амир Абдель Рахман был назначен новым главарем ИГ спустя считанные часы после ликвидации своего предшественника. Издание пишет, что сейчас он пытается объединить руководство группировки, которое к настоящему моменту почти полностью состоит из террористов, присоединившихся к ИГ на поздних этапах ее существования.

Собеседники The Guardian заявляют, что новый лидер группировки имеет связи в Турции, где его брат является представителем политического движения «Фронт иракских туркмен» (оба принадлежат к этой этнической группе). Эксперты предполагают, что Амир Абдель Рахман может прятаться в окрестностях иракского Мосула, где он ранее изучал шариатское право.

31 октября прошлого года Минобороны США обнародовало подробности и видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади, а также раскрыло ее основные детали.

Операция американского спецподразделения Delta началась 26 октября в полночь по местному времени (17:00 по времени восточного побережья США), когда с аэродрома в иракском Эрбиле взлетели восемь вертолетов Apache и CH-47 Chinook, на борту которых находились бойцы Delta. За убежищем аль-Багдади у населенного пункта Бариша (провинция Идлиб, северо-запад Сирии) велось постоянное наблюдение со спутников и беспилотных самолетов. Достигнув цели, вертолеты Apache и ударные БПЛА нанесли несколько ударов по целям около Бариши и продолжали обстрел, обеспечивая возможность безопасной посадки для транспортных вертолетов CH-47 Chinook.