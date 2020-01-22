Ср, 22.01.2020
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  • Фото: стильная трехкомнатная квартира в центре Таллинна ждет новых хозяев

Фото: стильная трехкомнатная квартира в центре Таллинна ждет новых хозяев

Kõrgete lagedega stiilne korter Tallinna südalinnas.

ФОТО: KV.EE

Оформленная в скандинавском стиле квартира находится в солидном сталинском доме на улице Манеэжи в центре Таллинна, пишет Kodustiil

Необычная трехкомнатная квартира с высокими потолками находится в солидном доме постройки 1954 года. Квартира несколько мрачновата, так как часть помещений решена в темной разновидности скандинавского стиля, но уюта и стиля ей не занимать.

ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из гостиной, двух спален, кухни, ванной и туалета. Квартира отремонтирована. В ходе ремонта заменены трубы и электропроводка. 

ФОТО: KV.EE

Коммунальные платежи летом в среднем составляют 50-70 евро в месяц. В зимние месяцы доходят до 120. 

С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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