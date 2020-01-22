Фото: стильная трехкомнатная квартира в центре Таллинна ждет новых хозяев

Необычная трехкомнатная квартира с высокими потолками находится в солидном доме постройки 1954 года. Квартира несколько мрачновата, так как часть помещений решена в темной разновидности скандинавского стиля, но уюта и стиля ей не занимать.

ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из гостиной, двух спален, кухни, ванной и туалета. Квартира отремонтирована. В ходе ремонта заменены трубы и электропроводка.

ФОТО: KV.EE

Коммунальные платежи летом в среднем составляют 50-70 евро в месяц. В зимние месяцы доходят до 120.