На Ратушной площади откроется лабиринт в виде сыльг-броши

«Лабиринт из небольших елок, которые будут установлены вокруг рождественской ели на Ратушной площади, является продолжением многолетней традиции, с помощью которой мы вновь используем около 300 елок, которые украшали до этого улицы Старого города. В прошлом году на площади был открыт Солнечный лабиринт, в том году он будет напоминать по форме сыльг-брошь. Надеюсь, что он будет таким же популярным, как и в прошлые годы», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.