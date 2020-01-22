На Ратушной площади откроется лабиринт в виде сыльг-броши

Управа района Кесклинн откроет в субботу, 25 января в 13.00 на Ратушной площади лабиринт из елок, форма которого будет напоминать сыльг-брошь.
«Лабиринт из небольших елок, которые будут установлены вокруг рождественской ели на Ратушной площади, является продолжением многолетней традиции, с помощью которой мы вновь используем около 300 елок, которые украшали до этого улицы Старого города. В прошлом году на площади был открыт Солнечный лабиринт, в том году он будет напоминать по форме сыльг-брошь. Надеюсь, что он будет таким же популярным, как и в прошлые годы», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Позавчера с рождественской ели на Ратушной площади были сняты украшения и начался сбор елок с улиц Старого города. Лабиринт в виде сыльг-брошь будет открыт в Павлов день, который согласно народному календарю означает середину зимы и победу света над тьмой. На открытии лабиринта выступит танцевальный ансамбль Sõleke.
Кроме этого, до 24 января управа района Кесклинн ждет идеи на конкурс, цель которого найти дальнейшее применение рождественской ели на Ратушной площади. Предложения можно отправлять на электронный адрес kesklinn@tallinnlv.ee.