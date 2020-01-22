Личность водителя, сбившего ребенка, установлена

Сегодня поступила информация о том, что личность водителя установлена, им оказалась женщина 1948 года рождения.

«На нашу просьбу откликнулись несколько свидетелей. Также мы просмотрели записи видеокамер, находящихся рядом с местом ДТП. Автомобиль помог опознать сотрудник одного из находящихся поблизости предприятий. Водитель будет допрошен на следующей неделе», – сказал капитан полиции Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Маргус Треэс.

По предварительной информации, ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбила красная машина, ехавшая по улице Эндла в направлении от Мустамяэ-теэ к бульвару Сыпрузе.

О ДТП не было сообщено по экстренному номеру 112, водитель отвез пострадавшую домой. Позже родители девочки обратились в больницу для медицинского обследования.

«В случае дорожно-транспортного происшествия, в котором человек получил травму, обязательно нужно сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112. Ребенок, находящийся в шоке, не может адекватно оценить свое состояние здоровья. На вопрос, все ли в порядке, ребенок может сначала ответить утвердительно, но позже ему, возможно, понадобится медицинская помощь», - сказала сотрудник Пыхьяской префектуры Кайли Кюттнер.

«Приближаясь к пешеходному переходу, водители должны быть готовы уступить дорогу пешеходам. По разным причинам пешеход может оказаться на дороге неожиданно и у водителя должен быть запас времени, чтобы при необходимости быстро отреагировать", – добавил Треэс.