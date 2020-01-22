Канлцер юстиции обеспокоена рядом пунктов предстоящей пенсионной реформы

Канцлер юстиции Юлле Мадизе считает, что запланированная правительством реформа второй пенсионной ступени вызывает ряд вопросов, пишет портал Rus.ERR.
В письме, адресованном главе финансовой комиссии Рийгикогу Айвару Кокку, Мадизе приводит несколько пунктов законопроекта, которыми она обеспокоена.
По мнению Мадизе, реформа приведет к неравенству: те, кто присоединился ко второй ступени до достижения пенсионного возраста смогут изъять накопленные средства, в том числе и выделенный государством социальный налог; вместе с тем, их ровесники, не делавшие пенсионных накоплений, не смогут свободно распоряжаться четырьмя процентами от зарплаты, которые были уплачены в виде соцналога.
"Задача канцлера юстиции - дать независимую оценку. По двум важным пунктам, насколько нам известно, конституционные проблемы остались неразрешенными", - говорит Мадизе.