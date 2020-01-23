Видео ⟩ В Эстонию пришли снегопады: на дорогах скользко, уже столкнулись легковушка и автобус

«Примерно час назад в Йыхви столкнулись легковой автомобиль, в котором кроме водителя были также дети в возрасте трех и семи лет, и автобус. Прибывшая на место скорая помощь осмотрела людей, к счастью, никто не пострадал», - отметила полиция в социальных сетях незадолго до 19 часов.