Видео ⟩ В Эстонию пришли снегопады: на дорогах скользко, уже столкнулись легковушка и автобус
Полицейские Идаской префектуры в четверг вечером просят водителей быть очень осторожными, поскольку на востоке страны идут небольшие снегопады и по многим регионам на дорогах скользко.
«Примерно час назад в Йыхви столкнулись легковой автомобиль, в котором кроме водителя были также дети в возрасте трех и семи лет, и автобус. Прибывшая на место скорая помощь осмотрела людей, к счастью, никто не пострадал», - отметила полиция в социальных сетях незадолго до 19 часов.
Читатель Rus.Postimees стал очевидцем этого ДТП, а видеорегистратор в его машине заснял сам момент аварии.
«Придерживайтесь безопасной скорости движения и сохраняйте дистанцию между автомобилями! Текущие условия на дорогах можно узнать на сайте tarktee.ee. Безопасного пути!» - добавили полицейские.