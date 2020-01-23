Чт, 23.01.2020
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  • В Эстонию пришли снегопады: на дорогах скользко, уже столкнулись легковушка и автобус

Видео ⟩ В Эстонию пришли снегопады: на дорогах скользко, уже столкнулись легковушка и автобус
Момент ДТП попал на видео

Снегопад

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Полицейские Идаской префектуры в четверг вечером просят водителей быть очень осторожными, поскольку на востоке страны идут небольшие снегопады и по многим регионам на дорогах скользко.

«Примерно час назад в Йыхви столкнулись легковой автомобиль, в котором кроме водителя были также дети в возрасте трех и семи лет, и автобус. Прибывшая на место скорая помощь осмотрела людей, к счастью, никто не пострадал», - отметила полиция в социальных сетях незадолго до 19 часов.

Читатель Rus.Postimees стал очевидцем этого ДТП, а видеорегистратор в его машине заснял сам момент аварии. 

«Придерживайтесь безопасной скорости движения и сохраняйте дистанцию между автомобилями! Текущие условия на дорогах можно узнать на сайте tarktee.ee. Безопасного пути!» - добавили полицейские.

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