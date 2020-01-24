Пт, 24.01.2020
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  • Подозрительная фура мчалась по шоссе Таллинн-Нарва: бдительный водитель позвонил в полицию, и не зря

Видео ⟩ Подозрительная фура мчалась по шоссе Таллинн-Нарва: бдительный водитель позвонил в полицию, и не зря

ФОТО: скриншот

В среду, 22 января, бдительный человек позвонил в Центр тревоги и сообщил, что по дороге из Таллинна в Нарву фуру странно бросает из стороны в сторону, сообщает в Facebook Йыхвиское отделение полиции.

Полицейский патруль отправился проверить эту информацию. Как выяснилось, за рулем был нетрезвый мужчина в возрасте 55 лет.

"Полицейские доставили его в арестный дом. По факту произошедшего мы начали уголовное производство, собрали все необходимые материалы и передали дело в прокуратуру", - пишет полиция.

Полиция благодарит бдительных людей, которые сообщают о своих подозрениях в отношении участников дорожного движения: "Вместе мы сможем сделать наше дорожное движение безопасным!"

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