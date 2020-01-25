В Иране арестовали ответственного за крушение украинского самолета со 176 людьми

"Это была сложная ситуация в сложное время", - сказал Зариф, отметив, что "другим" требуется гораздо больше времени на признание вины. Он привел в пример катастрофу иранского Airbus над Персидским заливом в 1988 году, сбитого выпущенной с американского крейсера ракетой. Тогда погибли 290 человек.

Зариф отметил, что США до сих пор не принесли официальных извинений за эту трагедию, а офицер, ответственный за уничтожение самолета, даже получил медаль. Командир крейсера был награжден орденом "Легион почета" за успешную службу в период с 1987-го по 1989 годы.

Отвечая журналисту, который заметил, что слова министра по-прежнему не объясняют заминку с признанием вины, Зариф сказал, что жалобы на сокрытие информации правомерны, но иранское правительство не несет за это ответственности. По словам главы МИД, он сам узнал об ошибочном запуске ракеты через два дня после крушения украинского Boeing, когда высшее военное командование окончательно убедилось в том, что самолет был сбит по ошибке.

Как только об этом стало известно верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, он потребовал проинформировать общественность, что и было сделано 11 января, сказал Зариф. На вопрос о том, почему Иран на фоне военной конфронтации с США не закрыл в тот период воздушное пространство, министр ответил, что это было техническое и политическое решение. "Мы были вовлечены в войну против Ирака в течение восьми лет, не закрывая свое воздушное пространство", - сказал Зариф.

Он добавил, что расследование катастрофы проводится на основе международных требований, в нем участвует украинская сторона как владелец самолета, и представители Boeing. По словам Зарифа, Иран открыт и расследователей из других стран.

Уже после того, как Иран взял ответственность за гибель украинского самолета, в СМИ появились видео, свидетельствующие, что по нему были выпущены две ракеты. Газета New York Times писала, что сначала в лайнер попала ракета ПВО Ирана, а вторая была выпущена с секретной военной базы. Вскоре после этого появились сообщения, что бойцы Корпуса стражей исламской революции задержали иранца, опубликовавшего видео попадания ракеты.

На этой неделе в управлении гражданской авиации Ирана признали, что самолет был сбит двумя ракетами малой дальности класса "земля-воздух" из ЗРК "Тор-М1" российского производства.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Ирана ранее объяснили, что воздушное судно оказалось в непосредственной близости от одного из важных военных объектов КСИР и по форме и высоте полета напоминало крылатую ракету. У оператора системы ПВО, который действовал самостоятельно из-за прерванной связи с командованием, было 10 секунд на принятие решения.