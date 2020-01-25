В китайской больнице скончался врач, лечивший пациентов с новым коронавирусом

62-летний Лян Удун скончался в субботу утром, за несколько часов до того, как другой медик, 51-летний Цзян Цзицзюнь, перенес смертельный сердечный приступ.

Пока, впрочем, неясно был ли Цзицзюнь тоже инфицирован.

Симптомы болезни у 62-летнего Лян Удуна выявили 16 января, 18-го его перевели в больницу «Цзиньиньтан». Однако спасти жизнь своего коллеги врачам не удалось. Смерть наступила около семи часов утра.

По информации газеты South China Morning Post, количество зараженных медиков превышает официальные данные официальные цифры. Причиной этого стало то, что инфицированных новым типом пневмонии не сразу стали изолировать.