Галерея ⟩ При замене пола в эстонской церкви обнаружился фундмент древнего алтаря

В четверг вечером в ходе археологических исследований, необходимых для проведения бетонных работ, во всех местах расположения колонн неожиданно обнаружился каменный фундамент.

Археолог Тартуского университета Хейки Валк объяснил, что, поскольку он был таким же, как фундамент нынешней церкви, исследователи сначала подумали, что это фундамент более раннего каменного храма. Тем не менее, дальнейшие раскопки показали, что застройка представляла собой не один фундамент шириной в полтора метра, а три разных, на одной линии, более или менее квадратных фундамента одной ширины.

«Я проконсультировался с историками искусства Кауром Альттоа и Ану Мянни, и они считают, что это фундамент трех боковых алтарей», - сказал Валк. Он добавил, что один из них является более поздним, чем обнаруженный во время раскопок скелет, возле которого была найдена монета, датируемая серединой XIV века.

«Поскольку фундаменты имеют различный "почерк" - один сделан из более крупных камней, другие - из известняка, строительного раствора и более мелких камней - они, похоже, были установлены в разное время, что вполне ожидаемо: боковые алтари делались для церквей по мере необходимости или по заказу», - объяснил Валк.

Нынешняя церковь Ранну, вероятно, была достроена в XV веке. О более раннем существовании церкви свидетельствует ряд находок монет. Самыми ранними находками церкви Ранну являются брактеаты Тартуской епархии, датируемые 1260-1330 годами.

«Это говорит о том, что в XIII веке здесь что-то было - каменной церкви могла предшествовать деревянная», - отметил Валк, по мнению которого, вполне вероятно, что первая церковь и приходское кладбище вокруг него появились сразу после христианизации земли Уганди в 1215 году.