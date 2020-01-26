Вс, 26.01.2020
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  • Департамент: руководитель аптеки не может в полной мере выполнять возложенные на него обязательства

Департамент: руководитель аптеки не может в полной мере выполнять возложенные на него обязательства

Аптека. Иллюстративное фото.

ФОТО: KAMILLA SELINA LEPIK / Sakala

Департамент лекарственных средств, подводя итоги экстренного закрытия аптек в декабре, заявил, что руководитель аптеки, обязанный отвечать за происходящее в аптеке и обеспечивать предоставление услуги в соответствии с нормами, не может в полной мере выполнять возложенные на него законом обязательства.

Прошедшее 18 декабря по всей Эстонии закрытие аптек в качестве политического протеста показывает, что отделение аптечной услуги от аптечных сетей и влияния оптовых продавцов может позволить провизору сосредоточиться на оказании качественной и независимой аптечной услуги, отметил департамент.

«В аптеках, входящих в состав сети, руководитель аптек играет формальную роль. По сути повседневную деятельность аптек диктует и принимает касающиеся конкретной аптеки решения о предоставлении аптечной услуги обладатель лицензии. Короткий срок предупреждения о чрезвычайном закрытии аптек не оставил руководителям аптек шанса оценить, возможно ли поступить иначе. В такой ситуации департамент лекарственных средств не считает разумным наказывать руководителя аптеки за решения и распоряжения работодателя», - отметил департамент.

Хотя правовые акты не запрещают ненадолго закрывать аптеки, массовое одновременное закрытие аптек, по оценке департамента, противоречит цели закону о медикаментах и обязательству аптек защищать здоровье народа и гарантировать всем пациентам возможность вовремя получить лекарства.

Массовое закрытие аптек в чрезвычайном порядке возможно в Эстонии, поскольку закон о медикаментах не содержит соответствующих ограничений, повторение такой акции не исключено, отметил департамент.

18 декабря прошлого года с 14 часов до конца дня закрылись аптеки, принадлежащие фирмам Terve Pere Apteek OÜ, OÜ Mustamäe Apteek, TPA Narva Apteegid OÜ, BENU Apteek Eesti OÜ, Osaühing Euroapteek, OÜ Jasmin Apteegid и Pharma Group OÜ.

Информация о закрытии поступила в департамент лекарственных средств примерно за час до начала акции, аптеки ее не передавали. Вслед за этим департамент обнародовал информацию об аптеках, открытых после 14 часов.

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