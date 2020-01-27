График ⟩ Коронавирус обрушил биржи и цены на нефть

Фондовые рынки и цены на нефть начали падать уже в пятницу вечером. Если в последний день на бирже на прошлой неделе было еще спокойно, а совокупный индекс фондовой биржи Nasdaq, представляющей в основном технологический сектор, даже достиг максимума за день, то конец дня был печальным. Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 0,6 процента, индекс S&P 500 - на 0,9 процента, что стало самым большим падением с октября, а совокупный индекс Nasdaq упал на 0,9 процента.

Распространение вируса оказало большее влияние на цены на нефть. Уже в пятницу цены на черное золото упали более чем на два процента, а сегодня утром - еще на два процента. К 11 утра цена на нефть марки Brent снизилась на 2,3 процента до 58,53 доллара за баррель. В последний раз такой низкой цена на нефть была в начале октября.

Основной причиной падения цен на нефть является опасение, что распространение вируса окажет серьезное влияние на сектор туризма и авиации, а также сократит спрос из-за возможного замедления экономического роста Китая.

Инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует, что коронавирус снизит спрос на 250 000 баррелей в сутки и снизит цены на нефть на 3 доллара за баррель. Цены на нефть уже упали выше трех долларов за баррель.