Галерея и прямая трансляция ⟩ В Рийгикогу увязали голосование по пенсионной реформе с голосованием о доверии правительству

Сегодня на инфочасе члены Рийгикогу задали премьер-министру Юри Ратасу вопросы о проведении пенсионной реформы.

Сложности пенсионной реформы

Член Рийгикогу Хельо Пикхоф отметила, что при претворении пенсионной реформы в жизнь может возникнуть ситуация неравенства: не присоединившиеся ко второй пенсионной ступени люди не смогут за один раз снять и начать использовать до наступления пенсионного возраста четыре процента социального налога, которые ежемесячно выплачивались с их зарплаты. Она сказала, что вопрос о неравном обращении не возник бы в том случае, если бы они могли снимать лишь два процента, которые дополнительно выплачивались в пенсионную ступень. Пикхоф спросила, каким образом тот факт, что участие во второй ступени станет добровольным, может привести к сокращению или более медленному накоплению имущества тех, кто к ней присоединится.

Премьер-министр пояснил, что при различном уровне доходов различными могут быть и размер выгоды и убытков. По его словам, важно то, каким образом сегодняшним пенсионерам будет обеспечена более достойная и солидная пенсия. Если реформа будет запущена и определенное количество людей захотят выйти из второй ступени, государство будет обязано принять все меры, чтобы максимальное количество пенсий превысило прожиточный минимум или уровень относительной бедности.

Ратас отметил, что в отношении равного обращения было высказано много мнений. По его словам, неравенство было заложено в системе изначально: одни были обязаны присоединиться ко второй ступени, другие могли сделать это добровольно, а третьим подобных возможностей не предоставлялось вовсе.

Большинство изменений, внесенных в законопроект, вступят в силу в 2021 году. Это потребует разработки ИТ-систем, поддерживающих работу второй пенсионной ступени, и других подготовительных мероприятий в 2020 году.

Премьер-министр также ответил на вопросы Индрека Саара, Каи Каллас, Ивари Падара и Хельмен Кютт, которые также касались пенсионной реформы и пенсий. Кроме того, он ответил на вопрос Кейт Пентус-Розиманус о терпимости и на вопрос Юри Яансона о людях с ограниченными возможностями. Министр народонаселения Рийна Сольман ответила на вопрос Сигне Рийсало о мерах в сфере управления. Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас ответил на вопрос Айвара Сыэрда о программе обслуживания дорог.

Реакция оппозиции

Представители оппозиции в среду явились к началу заседания Рийгикогу с лозунгами и плакатами протеста против пенсионной реформы. В связи с этим намеченное на 14 часов начало обсуждения законопроекта было отложено на некоторое время.

Об этом BNS сообщила пресс-служба парламента, напомнив, что голосование по проекту пенсионной реформы коалиция увязала с голосованием о доверии правительству.

Ведущий заседание объявил перерыв на время удаления из зала заседания плакатов и лозунгов, доставленных туда представителями оппозиции.

Руководивший заседанием вице-спикер Рийгикогу Хелир-Вальдор Сеэдер после перерыва сказал, что в перерыве правление парламента провело совещание и пришло к единодушному выводу, что в зале заседаний плакаты и лозунги не должны экспонироваться.