Эрдоган обвинил Россию в нарушении соглашений по Сирии

По словам Эрдогана, он находится в контакте с россиянами, чтобы убедить их прекратить бомбардировки целей в Идлибе - последней провинции Сирии, которая все еще находится под контролем джихадистов и сирийской оппозиции. Терпение Турции на исходе, подчеркнул Эрдоган, добавив, что очень скоро оно закончится и тогда его страна "будет делать то, что нужно", передает Deutsche Welle.



Россия и Турция в 2018 году договорились о создании зон деэскалации в Идлибе, которая граничит с Турцией. Анкара, оказывающая поддержку сирийским повстанцам, установила в Идлибе 12 наблюдательных постов. Сирийская армия, однако, ведет успешную военную операцию в этой провинции, отвоевывая у повстанцев все новые территории.

Только накануне армия президента Сирии Башара Асада при поддержке российской авиации захватила стратегически важный город Маарет эн-Нуман на трассе, связывающей Дамаск с городом Алеппо. По мнению экспертов, контроль над этим городом имеет первостепенное значение для Асада.