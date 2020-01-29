Эрдоган обвинил Россию в нарушении соглашений по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в нарушении договоренностей с Анкарой по Сирии. Москва не соблюдает соглашения, достигнутые в Астане и Сочи, заявил он на борту самолета, возвращаясь в Турцию после поездки по странам Африки в среду, 29 января.
По словам Эрдогана, он находится в контакте с россиянами, чтобы убедить их прекратить бомбардировки целей в Идлибе - последней провинции Сирии, которая все еще находится под контролем джихадистов и сирийской оппозиции. Терпение Турции на исходе, подчеркнул Эрдоган, добавив, что очень скоро оно закончится и тогда его страна "будет делать то, что нужно", передает Deutsche Welle.
Россия и Турция в 2018 году договорились о создании зон деэскалации в Идлибе, которая граничит с Турцией. Анкара, оказывающая поддержку сирийским повстанцам, установила в Идлибе 12 наблюдательных постов. Сирийская армия, однако, ведет успешную военную операцию в этой провинции, отвоевывая у повстанцев все новые территории.
Только накануне армия президента Сирии Башара Асада при поддержке российской авиации захватила стратегически важный город Маарет эн-Нуман на трассе, связывающей Дамаск с городом Алеппо. По мнению экспертов, контроль над этим городом имеет первостепенное значение для Асада.
Маарет эн-Нуман находился под контролем сирийской оппозиции с 2012 года. Захват этого города стал очередным военным триумфом армии Асада, которая за последние годы отвоевала у повстанцев и джихадистов обширные территории, восстановив контроль почти над всей территорией Сирии, отмечает агентство AP.