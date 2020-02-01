Украина взяла пример с Кайтселийта

Украина запустила в Херсонской области на юге страны пилотный проект по территориальной обороне, основанный по примеру эстонского Кайтселийта как добровольного военизированного формирования.
В середине января был разработан план действий, охватывающий юридическую регуляцию вопросов, связанных с функционированием территориальной охраны и решением проблем на региональном уровне. В настоящее время ведется работа по программе защиты региональных территориальных программ, пишет на своем сайте информационное агентство Министерства обороны Украины АрміяINFORM.
По словам председателя правительства Херсонской области Юрия Гусева, система значительно отличается от прежней системы территориальной обороны.
«Мы берем за основу эффективную схему работы и адаптируем ее к своим реалиям. В частности, предусматривается гораздо более тесный контакт с вооруженными силами», - пояснил Гусев.
По мнению военного эксперта Института Евроатлантического сотрудничества Игоря Коза, использование для формирования территориальной обороны уже накопленного опыта является наилучшим способом продвижения вперед, поскольку назрела потребность в региональных в структурах территориальной обороны по всей стране. Опыт создания систем территориальной обороны, воинских добровольческих подразделений существует во многих странах, в том числе в государствах, входивших в СССР и в государствах - бывших участниках Варшавского договора.