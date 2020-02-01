Украина взяла пример с Кайтселийта

В середине января был разработан план действий, охватывающий юридическую регуляцию вопросов, связанных с функционированием территориальной охраны и решением проблем на региональном уровне. В настоящее время ведется работа по программе защиты региональных территориальных программ, пишет на своем сайте информационное агентство Министерства обороны Украины АрміяINFORM.

По словам председателя правительства Херсонской области Юрия Гусева, система значительно отличается от прежней системы территориальной обороны.

«Мы берем за основу эффективную схему работы и адаптируем ее к своим реалиям. В частности, предусматривается гораздо более тесный контакт с вооруженными силами», - пояснил Гусев.