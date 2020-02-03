Чемпионами Эстонии по фигурному катанию среди юниоров стали Александр Селевко и Нина Петрыкина

По итогам короткой и произвольных программ 18-летний Александр Селевко, недавно ставший 16-м на чемпионате Европы, набрал 220,74, заметно опередив как своего младшего брата Михаила, так и ставшего третьим Арлета Леванди,

Теперь он представит Эстонию на чемпионате мира среди юниоров, который в начале марта пройдет в ледовом холле "Тондираба".