Пн, 3.02.2020
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  • Чемпионами Эстонии по фигурному катанию среди юниоров стали Александр Селевко и Нина Петрыкина

Чемпионами Эстонии по фигурному катанию среди юниоров стали Александр Селевко и Нина Петрыкина

Александр Селевко, эстонский фигурист.

ФОТО: Natalia Fedosenko / Natalia Fedosenko/TASS

Действующий чемпион Эстонии по фигурному катанию среди мужчин Александр Селевко стал победителем и юниорского первенства страны. В одиночном катании среди девушек победила Нина Петрыкина, передаeт Rus.Err.ee.

По итогам короткой и произвольных программ 18-летний Александр Селевко, недавно ставший 16-м на чемпионате Европы, набрал 220,74, заметно опередив как своего младшего брата Михаила, так и ставшего третьим Арлета Леванди,

Теперь он представит Эстонию на чемпионате мира среди юниоров, который в начале марта пройдет в ледовом холле "Тондираба". 

У девушек победителем юниорского первенства за явным преимуществом стала 15-летняя Нина Петрыкина, которая теперь также выступит на домашнем чемпионате мира.

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