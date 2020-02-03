График ⟩ Цена на электричество в январе побила десятилетний рекорд

С июля прошлого года ежемесячная цена на электроэнергию неуклонно падает. В то время как летом мегаватт-час на бирже электроэнергии Nord Pool в Эстонии стоил 49 евро, в январе - чуть более 30 евро.

В первые дни февраля цены на электроэнергию еще больше упали. В субботу это было 19 евро, а в воскресенье - почти 16 евро за мегаватт-час.

Электроэнергия подешевела благодаря теплой зиме.