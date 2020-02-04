Убийство в центре Талллинна: обвиняемый предстанет перед судом

Пыхьяская окружная прокуратура передала в суд дело мужчины, который обвиняется в том, что прошлым летом он в ходе вспыхнувшего перед казино в центре Таллинна конфликта нанес другому мужчине смертельные ножевые ранения.
Согласно обвинению, 2 августа прошлого года в расположенном на бульваре Мере в Таллинне казино вспыхнул вербальный конфликт между Юрием Хабаровым и другим мужчиной.
На улице перед казино Хабаров вступил в драку со своим противником, нанес ему ножом удары в живот, грудь и подмышку и ушел.
Пострадавший скончался от полученных травм в больнице.
Харьюский уездный суд на предварительном заседании во вторник назначил заседания на 26 февраля, 2 и 4 марта.