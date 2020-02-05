Фото: необыкновенно жизнерадостная вилла в Раквере ищет такого же радостного покупателя

В этом необычном по архитектуре и невероятным цветам фасада трехэтажном доме семь комнат. Вилла площадью 436,5 квадратных метров построена в 2000 году.

Вилла в Раквере. ФОТО: KV.EE

На первом этаже находятся просторная двусветная гостиная с выходом на большую террасу, кухня-столовая, кабинет и гараж на две машины. В подвале расположены технические помещения, тренажерный зал и баня.

Вилла в Раквере. ФОТО: KV.EE

На втором этаже здания - три спальни и еще она гостиная, а также два балкона. На третьем этаже - комната с выходом на крышу.

Вилла в Раквере. ФОТО: KV.EE

Туалеты расположены в подвале и на двух первых этажах. На втором этаже - просторная ванная комната. Дом построен по специальному проекту.

Вилла в Раквере. ФОТО: KV.EE