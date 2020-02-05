Ср, 5.02.2020
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  • Фото: необыкновенно жизнерадостная вилла в Раквере ищет такого же радостного покупателя

Фото: необыкновенно жизнерадостная вилла в Раквере ищет такого же радостного покупателя

Rakvere villa

ФОТО: KV.EE

В этом просторном доме с ярким фасадом и большими комнатами есть все, необходимое для комфортной жизни, считает портал Kodustiil.

В этом необычном по архитектуре и невероятным цветам фасада трехэтажном доме семь комнат. Вилла площадью 436,5 квадратных метров построена в 2000 году. 

Вилла в Раквере.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже находятся просторная двусветная гостиная с выходом на большую террасу, кухня-столовая, кабинет и гараж на две машины. В подвале расположены технические помещения, тренажерный зал и баня.

Вилла в Раквере.

ФОТО: KV.EE

На втором этаже здания - три спальни и еще она гостиная, а также два балкона. На третьем этаже - комната с выходом на крышу.

Вилла в Раквере.

ФОТО: KV.EE

Туалеты расположены в подвале и на двух первых этажах. На втором этаже - просторная ванная комната. Дом построен по специальному проекту. 

Вилла в Раквере.

ФОТО: KV.EE

С предложением о продаже можно ознакомиться на портале недвижимости KV.ee.

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