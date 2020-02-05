Дональд Трамп. ФОТО: NICHOLAS KAMM/AFP

Президент США Дональд Трамп выступил с очередным ежегодным обращением к нации "О положении дел в стране", подробно перечислив экономические достижения своей администрации. О предстоящем уже в среду голосовании о собственном импичменте в Сенате глава Белого дома предпочел не упоминать.

Третье по счету ежегодное выступление президента США перед обеими палатами Конгресса началось с тихого скандала. Вопреки традиции, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси не стала представлять главу государства словами "Для нас высокая честь приветствовать президента Соединенных Штатов..."

Вместо это лидер демократов коротко произнесла: "Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп", все же протянув главе Белого дома руку для приветствия.

Сам Трамп протянутую руку спикера демонстративно проигнорировал, и, отвернувшись от нее, поприветствовал республиканцев в Конгрессе, занимавших левую от трибуны половину зала.

В ответ Нэнси Пелоси столь же демонстративно углубилась в лежащие перед ней бумаги.

Вопреки ожиданиям, в своем выступлении Дональд Трамп ни словом не упомянул о предстоящем уже на следующий день в Сенате голосовании о собственном импичменте. Вместо этого президент США предпочел в течении почти полутора часов говорить об экономических достижениях своей администрации, сумевшей, по его словам, "за короткие три года" обеспечить "великое американское возвращение".

Он заявил, что его предшественник Барак Обама спровоцировал рост безработицы и преступности в стране, позволил "бесконтрольную нелегальную иммиграцию" и заставил американский бизнес переводить производство в другие страны мира.

"Всего лишь за три коротких года мы избавились от представлений о том, что Америка находится в упадке, и мы отказались от идеи, гласившей, что американское будущее должно быть скромным, - заявил глава Белого дома. - Сейчас мы движемся вперед со скоростью, которую еще недавно невозможно было представить, и мы никогда не повернем назад".

Большинство американских избирателей признают, что за время президентства Дональда Трампа экономика США достигла заметных успехов. Именно эта тема и стала главной в ежегодном послании главы Белого дома. Он рассказал, что усилиями его администрации в стране было создано семь миллионов новых рабочих мест, уровнь безработицы является "самым низким, чем при любой администрации в истории страны", а показатели фондового рынка выросли более чем на 70%.

"После того как при предыдущих двух администрациях Америка потеряла 60 тысяч заводов и фабрик, при моей администрации Америка открыла 12 тысяч новых предприятий, в то время как тысячи и тысячи новых производств уже строятся или планируются", - подчеркнул президент США.

Каждое из таких заявлений республиканцы в зале заседаний встречали продолжительными аплодисментами. Демократы продолжали молча сидеть на своих местах, а спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, по прежнему подчеркнуто изучавшая лежащие перед ней бумаги, лишь иногда сопровождала слова президента саркастической улыбкой, печально покачивая головой.

Обычно вторую половину своего обращения к стране президенты США посвящают внешней политике. На этот раз Дональд Трамп предпочел упомянуть лишь о борьбе с терроризмом, напомнив, что именно во время его президентства были уничтожены лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади и иранский генерал Кассем Сулеймани.

Глава Белого дома пообещал закончить войну в Афганистане, вернув американских солдат домой, заявил, что в результате затянувшейся "торговой войны" с Пекином все же вынудил китайское руководство начать обсуждение нового экономического соглашения с США, и заявил о поддержке венесуэльского народа, который, по его словам, борется с "режимом социалистического диктатора Мадуро".

На церемонию выступления глава государства обычно приглашает собственных гостей, присутствие которых должно проиллюстрировать приоритеты администрации. На этот раз в числе приглашенных оказался лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, которого Трамп назвал "настоящим президентом" Венесуэлы.

На этот раз, приветствуя оппозиционера, со своих мест встали и республиканцы, и демократы. Нэнси Пелоси также оторвалась от лежащих перед ней бумаг и стоя аплодировала лидеру оппозиции.

Упоминание о Венесуэле, впрочем, стало для президента США поводом напомнить о "радикальных леваках", которые пытаются разрушить американскую систему здравоохранения. Дональд Трамп не стал уточнять, кого именно он имеет ввиду, но всем было понятно, что речь идет о борющихся сейчас за президентскую номинацию политиках-демократах. В программе почти каждого из них есть пункт о том, чтобы сделать систему медицинского обслуживания в США более доступной.

"Мы никогда не позволим, чтобы социализм разрушил американское здравоохранение", - заявил Трамп.

Отдельные эпизоды президентского выступления заставили телекомментаторов в США вспомнить, что до прихода в Белый дом Дональд Трамп в течении многих лет был ведущим популярного телевизионного шоу. Впервые за всю историю президентских обращений к стране глава государства решил, что его речь должна сопровождаться конкретными действиями. Представляя девочку из бедной афроамериканской семьи, Трамп неожиданно объявил о том, что принял решение о выдаче ей специальной стипендии.

"Теперь ты можешь пойти в любую школу, которую выберешь, - посчитал нужным заметить президент США. - Никто не должен находится в ситуации, когда у него нет выбора, и он вынужден ходить в одну из ужасных государственных школ".

В числе гостей он также представил своего давнего друга, известного радикально-консервативного радиоведущего Раша Лимбо, недавно объявившего о том, что он борется с тяжелой формой рака. Глава Белого дома заявил, что решил наградить его высшей гражданской наградой в США, "Президентской медалью Свободы". Награду тут же, прямо на балконе для гостей, вручила радиоведущему первая леди США Мелания Трамп.

Упомянув о жертвах, на которые идут американские солдаты, Дональд Трамп обратил внимание на семью сержанта Уильямса, выполняющего свой долг в Афганистане. Жена военного и двое его маленьких детей сидели на гостевом балконе рядом с Меланией Трамп.

"Дети не видели лицо своего отца в течении многих месяцев", - объявил Дональд Трамп, поблагодарив жену сержанта и "всех жен наших военных" за выдержку и терпение.

В этот момент на гостевом балконе появился сам сержант Уильямс, который немедленно, под аплодисменты законодателей и гостей, обнял свою семью.

В завершении своего выступления Дональд Трамп дал понять, что его администрация еще предложит американцам нове инициативы и новые достижения.

"Наш дух еще молод, солнце по-прежнему восходит, Божественное милосердие сияет, и, мои сограждане-американцы, все лучшее нам еще предстоит", - подытожит президент США.

Республиканцы в зале заседани Конгресса встретили это обещание новыми аплодисментами, скандируя популярный лозунг, призывающий к переизбранию Дональда Трампа: "Еще четыре года!".

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, выслушав заключительные слова президента США, встала и демонстративно стала рвать на куски лежащие перед ней бумаги. Как выяснилось, все это время она читала распечатанную версию речи Дональда Трампа.