Президент обсудила пенсионную реформу с представителями правящей коалиции

«За последние месяцы на эту тему было заказано и проведено множество различных анализов, в которых указывается и на плюсы реформы, и на ее потенциальное противоречие Конституции. Я встречалась в связи с этим вопросом с бывшими спикерами Госсуда и бывшим канцлером юстиции, а также обсудила ее с различными экспертами. Я хотела также основательно обсудить ее с членами правительства и представителями коалиции, чтобы понять их намерения и мысли, стоящие за конкретными положениями, потенциальные методы снижения рисков и определенные технические детали», - отметила президент.