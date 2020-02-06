Внимание, розыгрыш ⟩ Шеф-повар Ristorante Flavore Стефано Коццетто приглашает влюбленную пару насладиться романтическим ужином

Стефано родился в Милане, его мать родом с Сицилии, а отец - из Калабрии, с носка итальянского сапога. «Благодаря моим родителям я знаю, чем отличаются кухни разных регионов Италии, но самое большое влияние на мою жизнь и кулинарное искусство оказала моя бабушка, которая была неграмотной крестьянкой, но научила меня жизненной и кулинарной мудрости, уважению к продуктам и природе», - рассказывает Стефано.

Хотя уже в детские годы Стефано наблюдал, как священнодействовала на кухне бабушка, после окончания средней школы он пошел учиться на бухгалтера, но через два года понял, что сухие цифры и его творческая натура несовместимы. «Я оказался на профессиональной кухне только в 21 год, и мне пришлось очень быстро учиться, чтобы догнать тех, кто начал раньше», - сказал он.

Затем в течение нескольких лет он попеременно жил и работал в Австралии и на родине, затем судьба совершила крутой вираж, и Стефано оказался в Норвегии.

«Немного поработав в Норвегии, я понял, что это страна — не для меня. Особенно с точки зрения кулинарии, потому что там мало сырья и очень высокие цены. И вот я оказался в Эстонии! Таллинн — оживленный город с отличной едой и хорошим местным крафтовым пивом».

«Я надеюсь, что смогу в своих блюдах донести до таллиннцев и гостей города свою кулинарную философию – память о моих корнях и новый взгляд на традиции», - сказал шеф-повар Ristorante Flavore.

Стефано Коццетто - шеф-повар Ristorante ФОТО: Flavore.

В меню ресторана представлены блюда из разных регионов Италии: томатный суп, брускетта, паста карбонара, тирамису, а также пицца, приготовленная из натуральной муки капуто и приготовленная в каменной печи, итальянские сыры и многое другое. Не говоря уже о закусках и салатах!

Стефано Коццетто приглашает всех посетить Ristorante Flavore и попробовать его новое меню. Надеемся, что наши читатели примут приглашение, но сегодня — особый случай: близится 14 февраля - День святого Валентина, в честь которого шеф создал специальное меню из четырех блюд.

ФОТО: Ristorante Flavore В качестве приветственной закуски гостям ресторана подадут брускетту с гребешком, мятой и пеной из паприки, за которой последует запеченное при температуре 48 градусов филе лосося с манго, чили и свежим огурцом. Основное блюдо — паста феттуччине с креветками, белыми грибами и трюфельным маслом. Правда, вам уже захотелось бежать в ресторан? А на десерт обещаны итальянские пончики с лесными орехами и ванильным кремом. Стефано обещает, что они будут буквально таять во рту. Включены в меню и приветственные напитки: Limoncello Spritz c просекко и безалкогольный коктейль — свежий цитрусовый Spritz.