Совместный финско-эстонский проект сорвался за месяц до запуска из-за жалобы конкурентов

Прошлой осенью Yle сообщал о том, что с помощью мобильного приложения HSL вскоре станет возможно купить билеты также на общественный транспорт в столице Эстонии. Проект, однако, столкнулся с трудностями за месяц до окончательного вступления в силу.

На прошлой неделе транспортная компания столичного региона HSL неожиданно заявила эстонским партнерам, что не сможет включить функцию покупки таллиннских билетов в свое приложение. Причиной такого решения стало обращение компании MaaS Global в Агентство свободной конкуренции и защиты прав потребителей с жалобой на действия HSL.

MaaS Global владеет транспортным приложением Whim, позволяющим приобретать билеты на столичный общественный транспорт и пользоваться услугами такси на более выгодных условиях.

После жалобы в Агентство свободной конкуренции HSL сочла за лучшее отказаться от совместного проекта с эстонцами. Согласно руководителю направления Мари Флинк из HSL, финская сторона боится, что продажа эстонских билетов может быть расценена как коммерческая деятельность, которой HSL по закону не имеет права заниматься.

MaaS Global ответил на вопросы новостной службы Yle только в письменном виде. Согласно компании, они не имеют ничего против сотрудничества двух транспортных компаний, однако они хотят прояснить позицию Агентства свободной конкуренции в отношении рыночных условий подобной деятельности. MaaS Global сообщил, что они считают Эстонию интересным новым рынком, однако сами пока не планируют расширяться на Таллинн.