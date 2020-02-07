Пт, 7.02.2020
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  • В Таллинне полиция оцепила Ратушную площадь из-за подозрительного предмета

Фото ⟩ В Таллинне полиция оцепила Ратушную площадь из-за подозрительного предмета
Дополнено в 14:03!

Читатель Rus.Postimees сообщил, что Ратушная площадь в Таллинне оцеплена, а на месте работают полиция, спасатели и скорая помощь.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Виктории Корпан, в 11.45 поступило сообщение о подозрительном предмете. Полиция и Спасательный департамент проверяли подозрительный предмет, а для обеспечения безопасности Ратушная площадь была закрыта.

Как оказалось, подозрение вызвали коробки, но они были пустыми. Полиция сняла оцепление, опасность никому не угрожала.

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