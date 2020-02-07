Фото ⟩ В Таллинне полиция оцепила Ратушную площадь из-за подозрительного предмета

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Виктории Корпан, в 11.45 поступило сообщение о подозрительном предмете. Полиция и Спасательный департамент проверяли подозрительный предмет, а для обеспечения безопасности Ратушная площадь была закрыта.