Фото ⟩ В Таллинне полиция оцепила Ратушную площадь из-за подозрительного предмета
Читатель Rus.Postimees сообщил, что Ратушная площадь в Таллинне оцеплена, а на месте работают полиция, спасатели и скорая помощь.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Виктории Корпан, в 11.45 поступило сообщение о подозрительном предмете. Полиция и Спасательный департамент проверяли подозрительный предмет, а для обеспечения безопасности Ратушная площадь была закрыта.
Как оказалось, подозрение вызвали коробки, но они были пустыми. Полиция сняла оцепление, опасность никому не угрожала.