Фото: светлая и стильная квартира в Каламая ждет покупателя

Двухэтажный восьмиквартирный жилой дом на улице Валгевазе построен в 1949 году.

ФОТО: KV.EE

Квартира площадью 46,9 м² находится на втором этаже и оформлена в скандинавском стиле. Использованные при ремонте высококачественные и долговечные материалы удовлетворят покупателя даже с самым требовательным вкусом.

ФОТО: KV.EE

Полы покрывает широкая половая доска, пол и стены ванной комнаты — в керамической плитке. В квартире сохранены исторические детали, со вкусом обыгранные в интерьере.

ФОТО: KV.EE

Кроме функциональной и современной кухонной мебели и техники в квартире сохранена традиционная дровяная печь, которая находится в прекрасном состоянии и может использоваться для приготовления пищи.

ФОТО: KV.EE

Теплая стена, находящаяся между комнатой и кухней может служить дополнительным источником обогрева квартиры.