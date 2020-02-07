Фото: светлая и стильная квартира в Каламая ждет покупателя

Деревянные дома, изначально строившиеся для рабочих, стали архитектурным наследием Каламая и придают этому району Таллинна своеобразное очарование. В одном из таких домов продается квартира в скандинавском стиле.
Двухэтажный восьмиквартирный жилой дом на улице Валгевазе построен в 1949 году.
Квартира площадью 46,9 м² находится на втором этаже и оформлена в скандинавском стиле. Использованные при ремонте высококачественные и долговечные материалы удовлетворят покупателя даже с самым требовательным вкусом.
Полы покрывает широкая половая доска, пол и стены ванной комнаты — в керамической плитке. В квартире сохранены исторические детали, со вкусом обыгранные в интерьере.
Кроме функциональной и современной кухонной мебели и техники в квартире сохранена традиционная дровяная печь, которая находится в прекрасном состоянии и может использоваться для приготовления пищи.
Теплая стена, находящаяся между комнатой и кухней может служить дополнительным источником обогрева квартиры.
С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.