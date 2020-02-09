Скандал в Клинике ТУ: врачи готовы к сотрудничеству с руководителем

«СМИ создают впечатление, что будущее клиники зависит исключительно от сотрудничества правления и нынешних руководителей клиники. Это не так. Также создается впечатление, что только председатель правления препятствует сотрудничеству. Это тоже неправда, сотрудничество также требует желания другой стороны», - написано в письме.

«Мы убеждены, что кампания в СМИ, наносящая ущерб клинике, должна быть немедленно прекращена. В клинике есть как хорошие идеи, так и стремление претворить их в жизнь. Мы готовы работать с правлением и советом, чтобы сформировать будущую модель структуры и организации работы клиники. Мы также подтверждаем, что лечение в клиники проходит в обычном порядке и обсуждения относительно лучшего пути не подвергает опасности ни одного пациенты», - отмечено в письме.