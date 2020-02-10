Кадры с камеры видеонаблюдения: полиция разыскивает пропавшего месяц назад мужчину

Полиция продолжает поиски 62-летнего Харри , которого в последний раз видели в середине января в Пыльтсамаа, и просит содействия в установлении его местонахождения.
13 января Харри отправился из Кяревере в Пыльтсамаа в гости к своему родственнику. Дом родственника он покинул 14 января, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Полиция общалась с жителями Пыльтсамаа и Лаэва, чтобы установить возможный маршрут Харри, вела поиски, но безрезультатно.
Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, седые волосы и обросшее бородой лицо.
К 12 февраля полицейским не удалось получить дополнительную информацию о местонахождении Харри. Последний раз его видели в Пыльтсамаа, и оттуда он мог отправиться в волость Лаэва, в город Тарту или другие места.
По словам близких, последний раз Харри видели в Пыльтсамаа. Тогда на нем была черная куртка, синие джинсы и черно-синий рюкзак. Тот же самый рюкзак был у пропавшего при себе 6 января, когда он попал на камеры видеонаблюдения в магазине.
Если кто-то заметит подходящего под описание мужчину, полиция просит звонить по номеру 112.