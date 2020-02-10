Видео ⟩ «Наверное, это и есть рай»: в Южной Корее мать пообщалась с умершей дочерью с помощью VR-технологии

"Свидание" Джан Джи Сун и Найон, умершей в 2016 году от лейкемии в возрасте семи лет, произошло в виртуальной реальности и получилось эмоциональным для матери, которая тяжело перенесла утрату дочери. Чтобы устроить эту встречу, команда программистов создала виртуальный образ девочки, потратив на это восемь месяцев. Для моделирования движений Найон были записаны движения ребенка-актера, а голос девочки был воссоздан по записям.

Для общения с дочерью Джан Джи Сун надевала VR-гарнитуру и тактильные перчатки. В качестве места их встречи в виртуальной реальности был смоделирован городской парк, в котором любила гулять девочка, пишет "Медуза". Затем парк сменился на локацию с вечеринкой на день рождения, где были только Джан Джи Сун и ее виртуальная дочь. Девочка задула свечи и пожелала, чтобы мама никогда не плакала.

"Может, это и есть рай. Я увидела Найон, которая говорила со мной с улыбкой, и это было очень короткое, но в тоже время очень счастливое время. Как будто у меня был сон, о котором я всегда мечтала", – написала позднее Джан Джи Сун в своем блоге.