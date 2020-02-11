Майлис Репс три месяца не отвечает на письмо директоров школ относительно языка обучения в Ида-Вирумаа

18 ноября прошлого года директора школ направили министру обращение, в котором попросили о встрече, чтобы обсудить тот факт, что все больше русскоязычных детей хочет учиться в эстонских школах - например, в Кохтла-Ярвеской Ярвеской основной школе таких учеников больше половины.

Обращение учителей было зарегистрировано в день отправки, то есть 18 ноября 2019 года в регистре документов Министерства образования и науки, и по закону министр Майлис Репс должна была ответить к 18 декабря прошлого года, но ответа так и не последовало, поэтому авторы письма 7 января направили в министерство соответствующий запрос, но министр в течение месяца не ответила и на него.

В министерстве пояснили, что так как представители Объединения директоров школ Эстонии встречались с Репс 14 января, то встречу, о которой они просили, можно было считать состоявшейся, но, по словам одного из авторов обращения, директора Кохтла-Ярвеской Ярвеской основной школы Анне Эндъярв, встреча 14 января была не той, которая требовалась директорам Ида-Вируских школ и они все еще ждут ответа министра.