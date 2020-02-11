Майлис Репс три месяца не отвечает на письмо директоров школ относительно языка обучения в Ида-Вирумаа

Министр образования и науки Майлис Репс так долго не отвечает на письмо Объединения директоров школ Ида-Вирумаа и Объединения директоров школ Эстонии о языке обучения в Ида-Вирумаа, что подписавшая письмо член правления Хейди Уусталу успела покинуть пост директора школы, пишет Rus.ERR.
18 ноября прошлого года директора школ направили министру обращение, в котором попросили о встрече, чтобы обсудить тот факт, что все больше русскоязычных детей хочет учиться в эстонских школах - например, в Кохтла-Ярвеской Ярвеской основной школе таких учеников больше половины.
Обращение учителей было зарегистрировано в день отправки, то есть 18 ноября 2019 года в регистре документов Министерства образования и науки, и по закону министр Майлис Репс должна была ответить к 18 декабря прошлого года, но ответа так и не последовало, поэтому авторы письма 7 января направили в министерство соответствующий запрос, но министр в течение месяца не ответила и на него.
В министерстве пояснили, что так как представители Объединения директоров школ Эстонии встречались с Репс 14 января, то встречу, о которой они просили, можно было считать состоявшейся, но, по словам одного из авторов обращения, директора Кохтла-Ярвеской Ярвеской основной школы Анне Эндъярв, встреча 14 января была не той, которая требовалась директорам Ида-Вируских школ и они все еще ждут ответа министра.
Ситуация тем более странная, что письмо обоих объединений 18 ноября прошлого года подписала тогдашний директор Кивиылиской 1-й школы Хейди Уусталу, которую волостная управа Люганузе уволила 5 декабря 2019 года, что привело к широко освещаемому в СМИ кризису.