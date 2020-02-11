Почти 70 процентов жителей Сааремаа поддерживает строительство моста

68 процентов жителей волости Сааремаа, 37 процентов жителей волости Муху и 66 процентов жителей волости Ляэнеранна поддерживают или скорее поддерживают создание постоянного сообщения через пролив Суурвяйн. Этот вариант также поддерживают или скорее поддерживают 77 процентов зарегистрированных в волости Сааремаа предпринимателей, 46 процентов в Муху и 62 процента в Ляэнеранна. Создание постоянного сообщения ни в коем случае не поддерживают 12 процентов жителей Сааремаа, 39 процентов в Муху и восемь процентов в Ляэнеранна.

Жители волостей Сааремаа и Ляэнеранна считают, что постоянное сообщение положительно сказалось бы на местном развитии, поскольку оно позволило бы круглосуточно пересекать пролив, решило бы проблему очередей в час пик, повысило бы уровень безопасности движения и поощряло бы предпринимательство. Жители Муху более скромно оценивают положительное влияние постоянного сообщения на свой остров, поскольку из-за него волость приобрела бы менее островной характер, меньше респондентов считают, что благодаря постоянному сообщению на острове появились бы новые жители.

Под постоянным сообщением между материком и островом Муху обычно подразумевают мост. В том случае, если специальная планировка не позволила бы построить мост, 40 процентов на Сааремаа, 75 процентов на Муху и 54 процента в Ляэнеранна предпочли бы отказаться от постоянного сообщения. Строительство туннеля поддержали 50 процентов жителей Сааремаа, 17 процентов жителей Муху и 25 процентов жителей Ляэнеранна, а также 65 процентов предпринимателей Сааремаа и по 38 процентов предпринимателей в волостях Муху и Ляэнеранна.

В случае постоянного сообщения 58 процентов жителей на Сааремаа, 67 процентов на Муху и 45 процентов в Ляэнеранна не готовы были бы платить за пересечение пролива больше, чем за пользование паромом. Больше готовы платить только 34 процента на Сааремаа, 26 процентов на Муху и 38 процентов в Ляэнеранна.

Департамент шоссейных дорог заказал исследование, чтобы выяснить, как жители волостей Сааре, Муху и Ляэнеранна относятся к созданию постоянного сообщения через пролив Суурвяйн. В исследовании участвовали 445 жителей Сааремаа, 207 жителей Муху и 405 жителей Ляэнеранна, а также 100 зарегистрированных на Сааремаа предпринимателей, 50 на Муху и 50 в Ляэнеранна.