Ничего святого ⟩ Особо жестокие преступники ворвались в квартиру пожилой женщины, избили и ограбили ее

В ночь на 2 февраля в городе Валга двое мужчин ворвались в запертую квартиру, избили проживающую там 81-летнюю женщину и забрали телевизор, кошелек с документами и наличными деньгами, мобильный телефон и даже еду из морозильника.

Ведущий следователь юго-восточного отделения полиции Тийт Мельтс сказал, что преступники после заперли дверь квартиры и оставили пострадавшую пожилую даму в беспомощном состоянии. «Поскольку пострадавшая не могла ни выйти из квартиры, ни вызвать себе помощь, помощь до нее добралась только на следующий день, когда родственники обнаружили ее в запертой квартире», - рассказывает о равнодушии и жестокости преступников Мельтс. Пострадавшую доставили в больницу и полиция начала выяснять обстоятельства случившегося в рамках уголовного производство по статье об ограблении, совершенном группой лиц с незаконным проникновением в частную собственность.

Следователь рассказал, что валгаская следственная группа собрала на месте преступления всевозможные улики и информацию, были просмотрены записи различных камер видеонаблюдения, пока 6 февраля утром полицейские не задержали в Валга 25-летнего и 35-летнего мужчин, которых подозревают в совершении данного преступления. У задержанных были обнаружены украденные из дома пострадавшей вещи.

«Применение насилия в отношении пожилого человека для получения собственной выгоды и вторжение в запертую квартиру демонстрируют особую жестокость преступников и безразличие к основополагающим ценностям общества», - говорит Мельтс, добавляя, что характер совершения преступления также говорит о склонности и готовности данных лиц совершать различные преступления с применением насилия.