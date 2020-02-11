ФСБ обвинила супругов в госизмене за съемку собственной свадьбы: замешаны и спецслужбы Латвии

Наконец стала известна причина, почему директор «Балтийского центра диалога культур» Константин Антонец и его жена Антонина Зимина – эксперт по политике Прибалтики – были арестованы. Он – в июле 2019 года, она – за год до этого.

Стало известно, что жителей Калининграда обвиняют в госизмене, поскольку во время видеосъемок их свадьбы в кадр попал приглашенный на торжество их знакомый – действующий сотрудник ФСБ России. Фото и видео со свадьбы, как это и водится, в дальнейшем были выложены в интернет.

Теперь спецслужбы обвиняют супругов Антонину Зимину и Константина Антонца в раскрытии личности действующего сотрудника, потому что видео и фотографии с этой свадьбы якобы изучили спецслужбы Латвии, которые смогли опознать на них сотрудника ФСБ.

Разоблаченный сотрудник занимается в российском ведомстве контрразведкой и был на хорошем счету у начальства, сообщает газета "Коммерсант" без указания источника.

Родственники обвиняемых объясняют, что контрразведчик по имени Максим - бывший однокашник Зиминой по Балтийскому университету. Он, выпив за праздничным столом, раздавал гостям свои визитные карточки, фотографировался с ними, рассказывал о своей работе. "Никто и не думал, что это какое-то преступление, так как Максим не делал из своей работы секрета", - рассказывает отец Антонины Зиминой Константин Зимин. Эти материалы даже попали в эфир одного из балтийских телеканалов.

Однако виновным оказался не словоохотливый и охотно позирующий сотрудник ФСБ, а супруги Зимина и Антонец. А чекист Максим не проходит по делу даже свидетелем.

Обвиняемые супруги своей вины не признают, объясняя, что доступа к государственной тайне никогда не имели. Зимина с июля 2018 года содержится в СИЗО "Лефортово" в Москве, где ее поставили на учет как склонную к побегу за незначительные нарушения режима.

Антонина Зимина - независимый эксперт и член созданного в 2010 году распоряжением президента РФ Клуба друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. Среди ее профессиональных интересов - внешняя политика прибалтийских стран по отношению к России, а также идентичность политической элиты Латвии. Зимина была до 22 апреля 2016 года директором АНО "Балтийский центр диалога культур". Основным видом деятельности НКО указана организация конференций и выставок. В дальнейшем центром руководил муж Зиминой Константин Антонец.

Константин Антонец в 2015-2016 годах работал юристом в правительстве Калининградской области, а в последнее перед арестом время - в юридической фирме в Москве. Он также по роду своей деятельности не имел доступа к гостайне.