Галерея ⟩ Величие и красота бежевого скандинавского интерьера

Блог об интерьере Pufik просто обожает скандинавский стиль! Вот и сегодня - давайте отправимся вместе с коллегами в прекрасный шведский город Гётеборг, где посетим квартиру, выдержанную в бежевых тонах.
Полностью бежевый интерьер — казалось бы, что может быть скучнее и банальней? Но скандинавские дизайнеры в последнее время всячески переосмысливают этот оттенок в дизайне, показывая его в свежем и более выгодном ключе.
В этой квартире в Гётеборге много интересного: красивая, обильная, даже с некоторым перебором, лепнина, небольшой фрагмент кирпичной стены, великолепная изразцовая печь, а также типично скандинавский декор. Наверное, именно из-за избытка декоративных элементов дизайнеры и подобрали для оформления стен неброский, но приятный бежевый цвет.
Можем сказать, что получилось здорово — смотрите галерею!