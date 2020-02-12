Ср, 12.02.2020
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Галерея ⟩ Величие и красота бежевого скандинавского интерьера

Блог об интерьере Pufik просто обожает скандинавский стиль! Вот и сегодня - давайте отправимся вместе с коллегами в прекрасный шведский город Гётеборг, где посетим квартиру, выдержанную в бежевых тонах.

Полностью бежевый интерьер — казалось бы, что может быть скучнее и банальней? Но скандинавские дизайнеры в последнее время всячески переосмысливают этот оттенок в дизайне, показывая его в свежем и более выгодном ключе.

В этой квартире в Гётеборге много интересного: красивая, обильная, даже с некоторым перебором, лепнина, небольшой фрагмент кирпичной стены, великолепная изразцовая печь, а также типично скандинавский декор. Наверное, именно из-за избытка декоративных элементов дизайнеры и подобрали для оформления стен неброский, но приятный бежевый цвет.

Можем сказать, что получилось здорово — смотрите галерею!

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