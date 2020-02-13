В Китае зафиксирован резкий скачок заражений коронавирусом

Количество летальных исходов увеличилось за тот же период более чем вдвое и составило 242 человека, пишет DW.com. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от вызываемого коронавирусом легочного заболевания, только на материковой территории Китая составляет сегодня 1350 человек. 1310 из них проживали в провинции Хубэй. Общее число подтвержденных диагнозов составляет в этой провинции 48 208 случаев, передает информагентство dpa.

Почему число заражений коронавирусом так резко возросло

Как число заразившихся коронавирусом, так и количество умерших от этой инфекции 13 февраля существенно превысили среднесуточные показатели, замеряемые до сих пор. Местные власти объясняют этот скачок изменением метода диагностики инфекции.

Между тем первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Лондоне. Пациентка, у которой подтвердился этот диагноз, несколько дней назад прибыла из Китая и находится сейчас в инфекционном отделении лондонской больницы Сент-Томас, сообщает BBC.

Отмена массовых мероприятий из-за коронавируса

В Сингапуре 13 февраля со своих рабочих мест были эвакуированы около 300 сотрудников крупнейшего в стране банка DBS после того, как заражение коронавирусом подтвердилось у одного из их коллег.

В то же время из-за эпидемии коронавируса уже было отменено или отложено несколько массовых мероприятий. Так, Международная автомобильная федерация (FIA) 12 февраля приняла решение перенести на более поздний срок проведение Гран-при "Формулы-1" в Китае.