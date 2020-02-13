Галерея ⟩ Штормовые волны грозят обрушить дачу экс-министра в Клоогаранде

Перестроенная из старой пограничной сторожевой башни советских времен дача на берегу залива Лахепера принадлежит бывшему министру финансов Харри Ыунапуу. Для защиты от разрушительного воздействия моря хозяин дачи пытался построить на берегу защитное сооружение из камней, но это не остановило эрозию.

Cравнивая нынешнее состояние здания с фотографиями, сделанными в прошлом году во время зимних штормов, можно увидеть, что море снова смыло приличный кусок берега, и волны достигли фундамента дома.

Ученый, журналист и политик Пеэтер Эрнитс так прокомментировал ситуацию на своей странице в социальных сетях: «Уважаемый человек, бывший министр построил виллу прямо у моря и перекрыл камнями знаменитый пляж Клоога. Инспекция по охране окружающей среды считает, что все в порядке, дом стоит не слишком близко к морю. Но окаянное море мыслит иначе и скоро возьмет свое».