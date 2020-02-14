Март Хельме: потенциальный пожар на свалке в Тарту потребует эвакуации трети населения

Министерство внутренних дел настаивает на скорейшей ликвидации свалки покрышек в Тарту, которая может привести к крайне серьезных последствиям для жителей и экологии Тарту.
Министр внутренних дел Март Хельме послал министру окружающей среды Рене Кокку письмо касательно старых покрышек, свалка которых уже давно существует на тартуском аэродроме Раади. Хельме предупреждает о серьезной опасности, которая грозит жителям этого района, поскольку в случае возгорания покрышек придется эвакуировать треть жителей Тарту.
В пример Хельме ставит предыдущие пожары. В 2013 году в Иванов день там же на Раади, когда свалка покрышек была в разы меньше, произошло возгорание. Тогда работы по ликвидации пожара продолжались десять часов.
«К счастью, дым не пошел в сторону Тарту. По расчетам кризисной комиссии по Южной Эстонии, теперь же пожар на свалке на Раади может потребовать эвакуации трети населения Тарту», – пишет Хельме.
К тому же, концентрация отравляющих веществ при горении превысит допустимые нормы, что также навредит окружающей среде. Хельме приводит в пример прошлогодний пожар на заводе по переработке покрышек в латышском городе Алитус с населением 55 тысяч человек. Тогда были эвакуированы больницы, закрыты школы и предприятия, а в результате пожаров в Латвии произошла крупнейшая экологическая катастрофа со времен обретения независимости.
По словам министра Хельме, за последние пять лет ситуация со свалкой на Раади улучшилась, но в реальности количество старых покрышек снизилось только на 1635 тонн. Сейчас на свалке остается еще около 13 100 тонн старых покрышек.
В своем письме Хельме отмечает, что, по свежим данным, в этом году через Центр инвестиций в окружающую среду планируется финансировать ликвидацию примерно одной трети свалки. В результате будут уничтожены около 7400 тонн старых покрышек.
«По нашим данным, Инспекция по окружающей среде возбудила административное производство в отношении НКО Rehviringlus, которое является ответственным за ликвидацию оставшейся части покрышек», – пишет Хельме. В своем письме министру окружающей среды он настаивает на том, что процесс ликвидации всех покрышек должен быть ускорен.
Как уточняет Rus.ERR, свалка несколько раз меняла владельцев, которые не соблюдали максимальный предусмотренный срок складирования шин, составляющий три года. Приступить к ликвидации свалки прямо сейчас не удается из-за продолжающихся споров о том, кто должен нести за это ответственность.