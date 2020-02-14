Профсоюз энергетиков: на Нарвских электростанциях сократят до 100 человек

"Вопреки обещаниям начались сокращения. При чем сокращения начались по примеру прошлого года, когда людей оповещали за день до сокращения. Люди идут, оформляют документы и со следующего дня уже не работают. Не знаю, кто виноват - правительство или руководство концерна Eesti Energia, потому что обещанные деньги для поддержания резерва мы на предприятии не увидели, руководство электростанций тоже их не видело. Поэтому ему (руководству) ничего не остается делать, как сокращать работников. Нас обманули", - сказал руководитель Нарвского профсоюза энергетиков Андрей Зайцев.