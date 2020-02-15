Галерея ⟩ Смотрите, как угощали победителей розыгрыша Rus.Postimees в ресторане Flavore

Оказалось, что Леонид и Тийа - супруги со стажем: они вместе уже тридцать один год! У пары недавно родилась первая внучка. Леонид, который работает руководителем проектов в строительной фирме Aruna ehitus OÜ, регулярно участвует в наших розыгрышах. Несколько лет назад он уже был победителем и выиграл билеты на концерт. Вчера удача улыбнулась ему еще раз, и пару радушно встретили в ресторане итальянской кухни Flavore, входящем в Tallink Grupp.

Главный специалист по коммуникации Tallink Grupp Кай-Инес Нельсон вручила Леониду и Тийе подарочную карточку на поездку в Хельсинки и круиз в Стокгольм и пожелала интересных путешествий.

Как мы уже писали в условиях розыгрыша, шеф-повар ресторана Стефано Коццетто разработал для Дня святого Валентина специальное меню, которое назвал Amore - «Любовь».

Брускетта с гребешком. ФОТО: Рауль Меэ

В качестве приветственного напитка нашим победителям подали коктейль из Limoncello Spritz c просекко. А собственно ужин начался с брускетты с гребешком, мятой и пеной из паприки, за ней последовал теплый салат из запеченного при температуре 48 градусов филе лосося с манго, перцем чили и свежим огурцом.

Теплый салат из лосося. ФОТО: Рауль Меэ

Нашим читателям очень понравилось во Flavore: здесь уютная обстановка и хорошая кухня. Леонид и Тийа любят ходить в рестораны. Один из любимых - Mon Repos. Им нравится, как готовят стейки в ресторане Argentina, но вообще Овчинниковых нельзя отнести только к мясоедам. "Морепродукты и мясо нравятся нам одинаково, так сказать, пятьдесят на пятьдесят", - улыбается Леонид. Заметьте - праздничное меню для влюбленных как раз и состоит из морепродуктов: легкие блюда с использованием рыбы, моллюсков и креветок - сплошные афродизиаки!

ФОТО: Рауль Меэ

Основное блюдо — паста феттуччине с креветками, белыми грибами и трюфельным маслом вынес из кухни сам шеф Стефано. Паста издавала непревзойденный аромат трюфелей, а королевские креветки выглядели очень аппетитно.

Поданные на десерт итальянские пончики с нутеллой и ванильным кремом таяли во рту. И это не фигура речи, они в самом деле мгновенно таяли, как мороженое, хотя и были приготовлены из теста, правда, очень воздушного.

Пончики. ФОТО: Рауль Меэ