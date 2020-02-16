Видео ⟩ Как в боевике: авария с полетом, тараном и огромным ущербом

На ставшем очень популярным во всем мире видео с камер заснято, как автомобиль на большой скорости приближается к перекрестку, на котором установлен островок безопасности. По сути, это ротационный круг.

Если бы этого островка не было, машина пролетела бы дальше, как минимум, до следующего перекрестка. Но, автомобиль врезался в камень, который, по всей видимости, был декоративным элементом.

В результате столкновения автомобиль взлетел в воздух, а камень улетел в припаркованную на обочине машину. Управляемое женщиной транспортное средство продолжило полет и протаранило еще один автомобиль. 27-летняя американка, чье имя не называется, собственными силами выбралась из машины на улицу.