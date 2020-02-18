Новый министр спорта РФ не верит в позитивный исход судебной тяжбы с WADA

"Заседание суда предположительно пройдет в конце апреля - в мае. Решение, которое будет принято, оно анонсировано и нами, и Международным олимпийским комитетом, и оно должно быть финальным. У меня ожидания реальные. Я не думаю, что буду на сто процентов приняты аргументы, но наша задача минимизировать риски. Ситуация очень сложная", - цитирует Матыцина ТАСС.

"Безусловно, нельзя не учитывать общую политическую ситуацию и значительное влияние на решение со стороны и WADA, и МОК, и России. Я реально надеюсь, что компромисс будет найден, потому что для сохранения целостности олимпийского движения судьи должны как минимум принять объективное решение", - добавил министр спорта.

Напомним, что предметом тяжбы являются беспрецедентные санкции в отношении российского спорта, вводимые WADA из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, содержащей результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение аутентичности базы являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году.

РУСАДА под давлением бывшего правительства РФ оспорило санкции в арбитраже, хотя непосредственное руководство агентства было против судебного процесса. Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус опасался публичных слушаний, которые способны нанести очередной удар по и без того подпорченной спортивной репутации России. Более того, обжалование санкций может привести к их ужесточению.

Ранее WADA выложило в открытый доступ полный отчет о манипуляциях в московской лаборатории, однако даже на фоне очевидных доказательств российская сторона продолжала отрицать все обвинения.