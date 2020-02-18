Определился победитель конкурса на архитектурное решение нового офиса Elisa

Меэлис Юрн, руководитель администрации Elisa, объяснил, что победитель учел представления о будушем объекте как со стороны Еlisa, так и с позиций разработчика. «Работа-победитель соответствует ожиданиям Elisa. Для нас важно иметь как можно более просторные помещения с продуманной архитектурой внутреннего пространства, чтобы смарт-интерьер способствовал общению коллег и эффективному обмену информацией во всей компании. Первый шаг сделан, а поиски и создание точных архитектурных решений и деталей продолжаются: результаты сотрудничества архитекторов с разработчиками мы увидим позже», - сказал Юрн, подчеркнув, что работа-победитель - это только эскиз будущего проекта.

Эскиз будущего здания Elisa. ФОТО: Архитектурное бюро HGA

«Мы хотим создать современную и благоприятную для окружающей среды рабочую обстановку, в которой будут использованы инновационные технические решения как для повседневной работы, так и для обслуживания офисных помещений. Сейчас мы проводим конкурс среди дизайнерских фирм, которые предоставляют нам свои варианты оформления помещений. Надеемся объявить победителя в ближайшие недели. Так фрагменты пазлов будут складываться и сформируют общую картину будущего офиса», - сказал Юрн.

По словам Карла Адера, руководителя по развитию EKE AS, разработчика бизнес-квартала Hipodroomi, конкуренция была жесткой. В финал прошли две самые сильные работы, из которых выбрали проект HGA: «Работа HGA была архитектурно лучшим и наиболее оптимальным решением с точки зрения объема и планировки для четырех офисных зданий и парковочного дома». Он объяснил, что комиссия оценивала, в частности, оригинальность, эффективность и экологичность решений, а также функциональность планировки бизнес-помещений, простоту технических решений, экономичность и энергоэффективность.

Эскиз будущего здания Elisa. ФОТО: Архитектурное бюро HGA

«Для нас как для разработчиков важно строить такие здания, в которых и нам, и нашим арендаторам было бы хорошо. Таким образом, мы не может поступиться качеством, а это означает, что некоторые строительные проблемы требуют более дорогих решений, чем это принято сейчас на рынке. Облик бизнес-здания неизбежно отражает ценности его хозяина и арендаторов, а наилучший результат дает сотрудничество», - добавил Адер.

Представитель победителя Ханно Гроссшмидт отметил, что их команда архитекторов работает, исходя из видения и структуры Elisa. «Здание спроектировано как костюм индивидуального пошива - только для Elisa. Пространство этого здания станет органичной частью атмосферы компании и труда ее сотрудников, корпоративных ценностей и посылов. При этом мы постарались заложить в оформление фасадов абстрактные и одновременно ритмичные обобщения, призванные продемонстрировать баланс между ситуативными эмоциями и неизменно актуальными темами».