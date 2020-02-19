Ср, 19.02.2020
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  • Легенда рока Бон Джови продает свое поместье, но держит важную информацию в секрете

Галерея ⟩ Легенда рока Бон Джови продает свое поместье, но держит важную информацию в секрете

Крупное международное бюро недвижимости Christie's International Real Estate опубликовано объявление о продаже виллы в Нью-Джерси, принадлежащей рок-легенде Бон Джови, передает Kodustiil

Недвижимость расположена в часе езды на автомобиле от Нью-Йорка, на живописном берегу реки Нейвсинк. Особняк во французском стиле площадью 1672,25 квадратных метров расположен на земельном участке площадью 60 702 квадратных метров. 

Всего в двухэтажном доме шесть спален и семь с половиной ванных комнат. В оснащенной современой бытовой техникой кухне находитсябольшой кухонный остров, а за обеденный стол могу сесть одновременно 18 человек. В доме также имеется кинотеатр. 

На протяжении 213 метров недвижимость граничит с рекой Нейвсинк. Кроме главного дома на участке расположены четыре надворных постройки. 

Цена поместья не обнародована и станет, видимо, известна только конкретным потенциальным покупателям. В этом можно убедиться, ознакомившись с объявлением, которое находится ЗДЕСЬ.

Смотрите галерею и видео!

Middletown. NJ from Mark Thomas on Vimeo.

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