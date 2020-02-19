Boeing нашел в топливных баках 737 Max инородные предметы

СМИ сообщают что в топливных баках были найдены части инструментов или ветошь. Их обнаружили в ходе плановой проверки самолетов, еще не переданных клиентам. Boeing заявил, что немедленно внес коррективы в производство и будет дополнительно проверять баки перед герметизацией. Компания обещает также проверить все построенные около 400 самолетов, которые ждут отправки заказчикам, передает Deutsche Welle.

Самолеты этой модели запрещены к эксплуатации в мире после двух катастроф в Эфиопии и Индонезии, в которых погибли 346 человек. Причиной был признан дефект программного обеспечения бортовой электроники. Запрет на полеты заставил авиакомпании отменить тысячи рейсов и заменить самолеты. Поэтому они требуют миллиарды евро в качестве компенсации от производителя.