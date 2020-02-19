Ср, 19.02.2020
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Boeing нашел в топливных баках 737 Max инородные предметы

CHICAGO, ILLINOIS - JANUARY 29: The company logo hangs above an entrance to the headquarters of The Boeing Company on January 29, 2020 in Chicago, Illinois. Boeing said today that costs associated with grounding the 737 Max aircraft were likely to exceed $18 billion. Scott Olson/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

ФОТО: SCOTT OLSON/AFP

Корпорация Boeing объявила о том, что в топливных баках нескольких самолетов модели 737 Max были обнаружены инородные, потенциально опасные предметы. Компания начала расследование, сообщают в среду, 19 февраля, информационные агентства со ссылкой на официального представителя Boeing.

СМИ сообщают что в топливных баках были найдены части инструментов или ветошь. Их обнаружили в ходе плановой проверки самолетов, еще не переданных клиентам. Boeing заявил, что немедленно внес коррективы в производство и будет дополнительно проверять баки перед герметизацией. Компания обещает также проверить все построенные около 400 самолетов, которые ждут отправки заказчикам, передает Deutsche Welle.

Самолеты этой модели запрещены к эксплуатации в мире после двух катастроф в Эфиопии и Индонезии, в которых погибли 346 человек. Причиной был признан дефект программного обеспечения бортовой электроники. Запрет на полеты заставил авиакомпании отменить тысячи рейсов и заменить самолеты. Поэтому они требуют миллиарды евро в качестве компенсации от производителя.

В начале января Boeing временно приостановил производство 737 Max. Первоначально компания надеялась получить повторную сертификацию на модель в 2019 году. Однако Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что процесс переаттестации затянется до лета 2020 года.

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