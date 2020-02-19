Видео ⟩ «Не отчаивайтесь, ситуация меняется»: Путин обнадежил петербурженку, недовольную зарплатой в 10 000 рублей

Женщина спросила главу государства, как можно прожить на зарплату в 10 800 рублей (около 157 евро) в месяц. "Думаю, что очень трудно", - ответил Путин, которого цитирует "Интерфакс". При этом, продолжила петербурженка, одна квартплата в настоящее время составляет 4000 рублей (около 58 евро), и к тому же постоянно увеличивается взнос за капремонт.

На это президент РФ нашел что возразить. По его словам, в ряде других стран ситуация еще хуже. "Я в некоторые страны приезжаю, и смотрю - стоят разваленные дома. Просто рушатся. Я спрашиваю, почему. А потому что приняты законы, не позволяющие повышать квартплату с одной стороны, а с другой - запрещающие выселять тех, кто вообще не платит. И все рушится", - заверил Владимир Путин, не уточняя, о каких странах идет речь.

Собеседница президента предположила, что его зарплата больше. Владимир Путин поспешил обратить ее внимание и на других чиновников. "Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата", - сказал он. Общая сумма декларированного дохода Путина за 2018 год составила 8,648 млн рублей, то есть около 720 000 рублей (почти 10 500 евро) в месяц.

Петербурженка спросила Путина, какая у него зарплата, сколько стоит сходить в магазин и как прожить на 10 тысяч 800 рублей. Президент ответил pic.twitter.com/70VnhYCPsB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 19, 2020

Петербурженка также пожаловалась, что на установленный государством прожиточный минимум нельзя купить продукты, и задалась вопросом, как быть матерям-одиночкам. "Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа", - сказал Путин.

Собеседница рассказала также, что у нее врачи обнаружили отек мозга, но, тем не менее, она учится на экономиста. По словам женщины, вместе с ней учится инвалид второй группы, который получает пенсию в 3800 рублей (около 55 евро).

"Не отчаивайтесь. Ситуация меняется, - сказал Путин. - Мы исходим из того, что есть какие-то дополнительные доходы. Конечно, на эти деньги невозможно прожить. Государство делает все, что оно в состоянии".

По словам Путина, ему видны многие проблемы простых людей, но просто не дошли руки все их решить. "Конечно, вы правы, у нас еще очень много проблем в социальной сфере, которые государство должно решить. Сейчас мы приняли целый пакет мер для поддержки семей с детьми. Инвалидам тоже будем повышать пенсию. Вы же учитесь, значит, у вас есть возможность учиться", - нашел президент повод для оптимизма в словах собсеседницы.

В России на первый квартал 2020 года прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда установлены в размере 12 130 рублей (около 176 евро). По данным Росстата, за чертой бедности (то есть с доходами ниже этой суммы) живут 19 миллионов россиян (почти 13% населения), пишет Meduza.

После многочисленных жалоб на тяжелое материальное положение россиян зашла речь о нацпроектах. Женщина поинтересовалась, почему президент во время поздравления граждан с новым 2020 годом ни слова не сказал об этих масштабных преобразованиях, под предлогом осуществления которых будут потрачены огромные бюджетные средства.