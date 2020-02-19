Видео ⟩ «Не отчаивайтесь, ситуация меняется»: Путин обнадежил петербурженку, недовольную зарплатой в 10 000 рублей

В Санкт-Петербурге местная жительница обратилась к посетившему город президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на трудную жизнь. Это произошло 19 февраля, когда он возложил цветы к памятнику Анатолию Собчаку и затем подошел к группе петербуржцев, стоявших неподалеку, пишет Newsru.
Женщина спросила главу государства, как можно прожить на зарплату в 10 800 рублей (около 157 евро) в месяц. "Думаю, что очень трудно", - ответил Путин, которого цитирует "Интерфакс". При этом, продолжила петербурженка, одна квартплата в настоящее время составляет 4000 рублей (около 58 евро), и к тому же постоянно увеличивается взнос за капремонт.
На это президент РФ нашел что возразить. По его словам, в ряде других стран ситуация еще хуже. "Я в некоторые страны приезжаю, и смотрю - стоят разваленные дома. Просто рушатся. Я спрашиваю, почему. А потому что приняты законы, не позволяющие повышать квартплату с одной стороны, а с другой - запрещающие выселять тех, кто вообще не платит. И все рушится", - заверил Владимир Путин, не уточняя, о каких странах идет речь.
Собеседница президента предположила, что его зарплата больше. Владимир Путин поспешил обратить ее внимание и на других чиновников. "Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата", - сказал он. Общая сумма декларированного дохода Путина за 2018 год составила 8,648 млн рублей, то есть около 720 000 рублей (почти 10 500 евро) в месяц.
Петербурженка спросила Путина, какая у него зарплата, сколько стоит сходить в магазин и как прожить на 10 тысяч 800 рублей. Президент ответил pic.twitter.com/70VnhYCPsB— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 19, 2020
Петербурженка также пожаловалась, что на установленный государством прожиточный минимум нельзя купить продукты, и задалась вопросом, как быть матерям-одиночкам. "Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа", - сказал Путин.
Собеседница рассказала также, что у нее врачи обнаружили отек мозга, но, тем не менее, она учится на экономиста. По словам женщины, вместе с ней учится инвалид второй группы, который получает пенсию в 3800 рублей (около 55 евро).
"Не отчаивайтесь. Ситуация меняется, - сказал Путин. - Мы исходим из того, что есть какие-то дополнительные доходы. Конечно, на эти деньги невозможно прожить. Государство делает все, что оно в состоянии".
По словам Путина, ему видны многие проблемы простых людей, но просто не дошли руки все их решить. "Конечно, вы правы, у нас еще очень много проблем в социальной сфере, которые государство должно решить. Сейчас мы приняли целый пакет мер для поддержки семей с детьми. Инвалидам тоже будем повышать пенсию. Вы же учитесь, значит, у вас есть возможность учиться", - нашел президент повод для оптимизма в словах собсеседницы.
В России на первый квартал 2020 года прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда установлены в размере 12 130 рублей (около 176 евро). По данным Росстата, за чертой бедности (то есть с доходами ниже этой суммы) живут 19 миллионов россиян (почти 13% населения), пишет Meduza.
После многочисленных жалоб на тяжелое материальное положение россиян зашла речь о нацпроектах. Женщина поинтересовалась, почему президент во время поздравления граждан с новым 2020 годом ни слова не сказал об этих масштабных преобразованиях, под предлогом осуществления которых будут потрачены огромные бюджетные средства.
"Мне кажется, что мы так часто говорим про нацпроекты. Это значит, что мы плохо проводим информационное сопровождение этих крупных проектов. Мы сделаем это лучше, я вам обещаю", - ответил глава государства.