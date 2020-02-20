Фермеры стран Балтии проведут акцию протеста в Брюсселе

Фермеры стран Балтии в четверг проведут в Брюсселе акцию протеста против несправедливой сельскохозяйственной политики ЕС и неравномерных прямых дотаций, сообщили агентству представители крестьянских организаций.
Акция состоится перед внеочередным заседанием Евросовета, на котором будет рассматриваться бюджет ЕС на 2021-2027 годы.
Проблема прямых дотаций началась уже с присоединения стран Балтии в ЕС. Они рассчитывались по показателям того периода, когда страны находились в низшей точке своего развития, переходя от централизованного советского хозяйства к модели семейного хозяйствования.
В 2013 году Евросовет решил, что до 2020 года прямые дотации крестьянам должны составлять не менее 196 евро за гектар, но это соглашение не соблюдается.
В Латвии уровень прямых дотаций до 2027 года должен достичь 77 процентов от среднего уровня ЕС.