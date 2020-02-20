Чт, 20.02.2020
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Фермеры стран Балтии проведут акцию протеста в Брюсселе

Фермеры. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Фермеры стран Балтии в четверг проведут в Брюсселе акцию протеста против несправедливой сельскохозяйственной политики ЕС и неравномерных прямых дотаций, сообщили агентству представители крестьянских организаций. 

Акция состоится перед внеочередным заседанием Евросовета, на котором будет рассматриваться бюджет ЕС на 2021-2027 годы. 

Проблема прямых дотаций началась уже с присоединения стран Балтии в ЕС. Они рассчитывались по показателям того периода, когда страны находились в низшей точке своего развития, переходя от централизованного советского хозяйства к модели семейного хозяйствования.

В 2013 году Евросовет решил, что до 2020 года прямые дотации крестьянам должны составлять не менее 196 евро за гектар, но это соглашение не соблюдается. 

В Латвии уровень прямых дотаций до 2027 года должен достичь 77 процентов  от среднего уровня ЕС.

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