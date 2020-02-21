Пт, 21.02.2020
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Вызывает ужас и оторопь: что нашли под полом в доме канадского профессора

Дом профессора в Канаде.

ФОТО: скриншот с сайта dailymail.co.uk

При подготовке к ремонту фундамента в доме уважаемого профессора были обнаружены банки с ужасающим содержимым, пишет портал Kodustill.

Найденное под половицами дома умершего университетского профессора отвратительно и вызывает тревогу. Это восемь банок с человеческими языками и сосуд с человеческим эмбрионом.

По словам обнаруживших находку, на банках даже есть даты. Например, содержимое одной из них покоилось под полом с 1960-х годов.

Найденное принадлежало доктору Рональду А. Боману, профессору стоматологической школы Флориды. Точное содержание, история происхождения и назначение банок установит экспертиза, пишет amedpost.com. 

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