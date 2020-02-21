Вызывает ужас и оторопь: что нашли под полом в доме канадского профессора

При подготовке к ремонту фундамента в доме уважаемого профессора были обнаружены банки с ужасающим содержимым, пишет портал Kodustill.
Найденное под половицами дома умершего университетского профессора отвратительно и вызывает тревогу. Это восемь банок с человеческими языками и сосуд с человеческим эмбрионом.
По словам обнаруживших находку, на банках даже есть даты. Например, содержимое одной из них покоилось под полом с 1960-х годов.
Найденное принадлежало доктору Рональду А. Боману, профессору стоматологической школы Флориды. Точное содержание, история происхождения и назначение банок установит экспертиза, пишет amedpost.com.
Jars of preserved human TONGUES found in crawlspace of Florida home https://t.co/s4STMcY1Cz via @MailOnline— OKPablo (@PabloOk47) February 19, 2020